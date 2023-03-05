«Динамо-ЛО» обыграло «Кузбасс» в чемпионате России

Команда из Ленобласти выиграла со счетом 3:0.

Победой волейбольного клуба «Динамо-ЛО» завершился матч 26 тура чемпионата России против «Кузбасса» из Кемерово. Встреча проходила в Сосновом Бору 4 марта — сообщают 47.news.

Команда из Ленобласти выиграла со счетом 3:0 (25:22, 25:23, 25:13). В следующем матче сосновоборцы встретятся с клубом «Югра-Самотлор». Встреча пройдет в Нижневартовске 10 марта.

Фото: паблик "Динамо-ЛО", vk.com

Ранее стало известно, что гимнастки из Ленобласти стали победителями и призерами первенства СЗФО.