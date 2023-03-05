На матче «Зенита» на «Газпром Арене» 4 марта были полупустые трибуны

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Сегодня, 4 марта, прошел 18-й тур чемпионата РПЛ «Зенит» — «Пари НН» на «Газпром Арене». Игру посетили 19,7 тыс. фанатов. Это минимальный показатель для стадиона в рамках турниров России, если не учитывать статистику ковидного периода. Об этом сообщили «Невские Новости».

В прошлом году планировали ввести новое требование для фанатов, которые хотят посмотреть матч с трибун. Их попросили оформить Fan ID. Удостоверение болельщика можно создать на Госуслугах. Новое правило вступило в силу 4 марта.

Следующая игра состоится через неделю.

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"

Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет заинтересовался эпизодом с броском банана на матче «Зенита».