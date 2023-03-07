Стало известно, как будет действовать запрещающий движение на электросамокатах знак

Автор: Анастасия Щербакова
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В Росстандарте зарегистрировали новый ГОСТ. 

В Управлении стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объяснили, какую зону действия будет иметь знак, запрещающий движение электросамокатов — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

В Росстандарте уточнили, что в ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ Р 52290-2004 добавили изображения трех дорожных знаков. Эксперты считают, что знак добавили в спешке, никак не прописав его особенности.

Первый знак 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) запрещено».

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Вторым стал знак 8.4.7.2 «Вид транспортного средства».

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Что касается третьего, то это знак 8.4.16 «Кроме вида транспортного средства».

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Фото: Невские Новости

Дорожный знак 3.35 будет действовать до перекрестка, если его установили без дополнительной таблички, ограничивающей эту зону. Что касается зоны действия знаков 8.4.7.2 и 8.4.16, то она будет определяться в зависимости от того, с какими дорожными знаками их установили.

По словам эксперта, указание на то, что знаки действуют на ту проезжую часть или тротуар, над которыми их установили, не совсем применимо к электросамокатам. Дело в том, что в отношении локации их применения в Правилах дорожного движения пока что нет точного описания.

 

Ранее стало известно, что в России утвердили ГОСТ для электросамокатов.

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