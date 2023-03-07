Стало известно, как будет действовать запрещающий движение на электросамокатах знак

В Росстандарте зарегистрировали новый ГОСТ.

В Управлении стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объяснили, какую зону действия будет иметь знак, запрещающий движение электросамокатов — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

В Росстандарте уточнили, что в ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ Р 52290-2004 добавили изображения трех дорожных знаков. Эксперты считают, что знак добавили в спешке, никак не прописав его особенности.

Первый знак 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) запрещено».

Вторым стал знак 8.4.7.2 «Вид транспортного средства».



Что касается третьего, то это знак 8.4.16 «Кроме вида транспортного средства».

Фото: Невские Новости

Дорожный знак 3.35 будет действовать до перекрестка, если его установили без дополнительной таблички, ограничивающей эту зону. Что касается зоны действия знаков 8.4.7.2 и 8.4.16, то она будет определяться в зависимости от того, с какими дорожными знаками их установили.

По словам эксперта, указание на то, что знаки действуют на ту проезжую часть или тротуар, над которыми их установили, не совсем применимо к электросамокатам. Дело в том, что в отношении локации их применения в Правилах дорожного движения пока что нет точного описания.

Ранее стало известно, что в России утвердили ГОСТ для электросамокатов.