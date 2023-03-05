«Тинькофф банк» остановил переводы в Турцию

Из-за введенных санкций есть опасность заморозки транзакций в системе SWIFT.

«Тинькофф банк» перестал выполнять денежные переводы в Турцию из-за риска заморозки SWIFT-переводов на фоне санкций. Переводы не осуществляются ни в каком виде.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника банка, «Тинькофф» приостановил переводы в турецкие банки из-за введенных санкций. Дело в том, что банк-корреспондент может заморозить SWIFT-переводы, поэтому операции временно остановлены.

Ранее «Тинькофф банк» приостановил валютные переводы в Грузию в связи с тем, что банк-корреспондент перестал обрабатывать переводы в это страну. При этом переводы в Турцию оставались доступны.

Фото: igry-gid.ru

Ранее стало известно, что приложения банка «Тинькофф» удалили из App Store.