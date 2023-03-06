В Министерстве иностранных дел РФ назвали 11 стран, в которые россияне смогут поехать без виз.

В список вошли: Тринидад и Тобаго, Малайзия, Мексика, Барбадос, Замбия, Гаити, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Кувейт. Проекты соглашений с государствами находятся на разных стадиях проработки, передает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел Евгения Иванова.

«При этом следует понимать, что процесс согласования такого рода международных договоров — это «улица с двусторонним движением», и темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров», — подчеркнул Иванова.

При достижении договоренностей россиян пообещали проинформировать.