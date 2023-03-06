В Ленобласти проживают представители почти 150 национальностей

Ленинградская область сохранила за собой статус многонационального региона.
По итогам Всероссийской переписи населения, которая проводилась в 2021 году, в Ленобласти проживают представители 145 национальностей. При этом 1117 человек причисляют себя к коренным малочисленным народам.
По данным Росстата, всего в Ленобласти проживает более 2 млн человек. С 2010 года число жителей региона увеличилось на 284 тысячи человек.
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04.03.2023 100