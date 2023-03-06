Петербуржцы наблюдали северное сияние прямо из окон домов – фото

Ночью с 5 на 6 марта петербуржцы наблюдали северное сияние прямо из окон домов.

Запечатлеть свечение удалось на Парнасе. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

«Очень красивое северное сияние посияло, фотографировать пришлось прямо из квартиры. Глазами было видно, как светили яркие ленты, часть сияния ушла за новостройку напротив, потом оно еще долго играло лучиками», — пишет Катя Стрельникова.

Фото: t.me/astrophotoboloto