История жителя Ленобласти о поступившем предложении с диверсией на железной дороге оказалась выдумкой

Ранее в сети появилась информация, что диверсанты пытались заставить жителя Ленобласти взорвать участок железной дороги «Гатчина – Волосово – Усть-Луга».

По информации главного редактора телеканала ЛенТВ24 Олега Черных, герой новости страдает от алкоголизма и у него попросту случилась белая горячка.

«Спасибо правоохранителям, конечно, что среагировали и проверили, но поверьте, никакие автобусы с диверсантами ни в какую Ленинградскую область не приезжали. Мужик долго пил. Из запрещённого нашли незарегистрированное ружье и порох для патронов, которым в Ленобласти никого не удивишь», — написал он в тг-канале «Банька по-черному Z».

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия».

Напомним, у жителя Ленобласти нашли целый арсенал оружия и взрывчатки. Он рассказал полиции, что к ему на микроавтобусе приехали четверо неизвестных, предложили совершить диверсию на железной дороге, после чего положили рядом с домом пакет для создания взрывчатки и уехали.