Жителю Ленобласти предложили совершить диверсию на железной дороге

Накануне в полицию позвонил 54-летний житель деревни Арбонье Волосовского района Ленобласти и заявил, что неизвестные ему предложили совершить диверсию на железной дороге.

По его словам, к нему на микроавтобусе приехали четыре неизвестных человека, предложили совершить диверсию на железной дороге, после чего положили рядом с домом пакет для создания взрывчатки и уехали.

Прибывшие на место полицейские обнаружили и изъяли три винтовки, две гранаты, три брикета тротила, взрыватель для ручной гранаты, банку с порохом и россыпь патронов. Место происшествия было оцеплено, приезжали взрывотехники. Боеприпасы забрали на экспертизу, пишет 78.ru.

Мужчина номера не запомнил, поскольку был пьян. Выясняются все обстоятельства произошедшего.