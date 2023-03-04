Жителю Ленобласти предложили совершить диверсию на железной дороге

Накануне в полицию позвонил 54-летний житель деревни Арбонье Волосовского района Ленобласти и заявил, что неизвестные ему предложили совершить диверсию на железной дороге.
По его словам, к нему на микроавтобусе приехали четыре неизвестных человека, предложили совершить диверсию на железной дороге, после чего положили рядом с домом пакет для создания взрывчатки и уехали.
Прибывшие на место полицейские обнаружили и изъяли три винтовки, две гранаты, три брикета тротила, взрыватель для ручной гранаты, банку с порохом и россыпь патронов. Место происшествия было оцеплено, приезжали взрывотехники. Боеприпасы забрали на экспертизу, пишет 78.ru.
Мужчина номера не запомнил, поскольку был пьян. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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03.03.2023 114