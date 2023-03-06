Китаец ограбил заправку на 1,7 тысячи рублей и 14 лет прятался в пещере от полиции

В 2009 году 30-летний Лю Моуфу из провинции Хубэй вместе с двумя знакомыми ограбили заправку с применением оружия. Добычей стали 156 юаней – около 1,7 тысячи рублей.

Грабители потратили деньги на фейерверки и еду, а затем разошлись. Через некоторое время сообщников Лю Моуфу арестовали. Сам он спрятался в карстовой пещере в лесу, в 10 километрах от ближайшей деревни, где прожил 14 лет.

Лю Моуфу изредка воровал в огородах овощи а в дни больших праздников навещал родных. Во время фестивалей можно было ходить по городу незамеченным, растворившись в толпе.

Жена и родители неоднократно уговаривали Лю Моуфу сдаться полиции. Но каждый раз он уходил обратно в лес. В результате мужчина пропустил похороны отца, свадьбу сына и ни разу не видел внука. В феврале 2023 года он сдался полиции.

«Мне больше 50 лет, у моей жены слабое здоровье, и у меня такой прекрасный внук. Я хочу жить нормальной жизнью», – прокомментировал свое решение Лю Моуфу

Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Срок давности не прошел из-за того, что Лю Моуфу и его сообщники использовали оружие во время ограбления.