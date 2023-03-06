Пять пакетов еды украли из магазина в Рождествено по приставной лестнице

В селе Рождествено Гатчинского района задержали 21-летнего уроженца Ярославской области, который залез в магазин и унес товары.

В торговом помещении прозвучала сигнализация. На место прибыли полицейские и нашли пять пакетов с продуктами и лестницу, подставленную к открытому окну. В ходе обхода территории полицейские обнаружили и злоумышленника.

Молодой человек пояснил, что продукты взял для себя. Заведено уголовное дело о краже.