Пять пакетов еды украли из магазина в Рождествено по приставной лестнице

Автор: Сергей Агутин
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В селе Рождествено Гатчинского района задержали 21-летнего уроженца Ярославской области, который залез в магазин и унес товары.

Рождествено
Фото: пресс-службы управления ГИБДД

В торговом помещении прозвучала сигнализация. На место прибыли полицейские и нашли пять пакетов с продуктами и лестницу, подставленную к открытому окну. В ходе обхода территории полицейские обнаружили и злоумышленника.

Молодой человек пояснил, что продукты взял для себя. Заведено уголовное дело о краже.

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