Пять пакетов еды украли из магазина в Рождествено по приставной лестнице

В селе Рождествено Гатчинского района задержали 21-летнего уроженца Ярославской области, который залез в магазин и унес товары.
В торговом помещении прозвучала сигнализация. На место прибыли полицейские и нашли пять пакетов с продуктами и лестницу, подставленную к открытому окну. В ходе обхода территории полицейские обнаружили и злоумышленника.
Молодой человек пояснил, что продукты взял для себя. Заведено уголовное дело о краже.
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