В «Лизе Алерт» отметили снижение заявок на поиск пропавших в Петербурге и Ленобласти

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца.

В феврале в «Лизу Алерт» поступило 157 сообщений о пропавших — это почти на полсотни меньше, чем в феврале 2022 года. При этом лесных поисков или связанных с водой – не было вовсе. 51 поиск проходил со статусом «срочно» (обычно речь идет о детях или стариках), но почти все они завершились без объявления массового выезда.

«Встречаем весну и надеемся, что количество заявок и дальше продолжит снижаться», — отметили поисковики.