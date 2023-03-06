В «Лизе Алерт» отметили снижение заявок на поиск пропавших в Петербурге и Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца.

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Фото: Лиза Алерт

В феврале в «Лизу Алерт» поступило 157 сообщений о пропавших — это почти на полсотни меньше, чем в феврале 2022 года. При этом лесных поисков или связанных с водой – не было вовсе. 51 поиск проходил со статусом «срочно» (обычно речь идет о детях или стариках), но почти все они завершились без объявления массового выезда.

«Встречаем весну и надеемся, что количество заявок и дальше продолжит снижаться», — отметили поисковики.

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03.03.2023 224
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