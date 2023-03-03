Жители Ленобласти могут не платить за вывоз мусора, если долго отсутствовали дома

В России вступила в силу новая методика перерасчета платы за вывоз ТКО.

Снизить сумму платежей возможно, если собственник или наниматели жилых помещений в многоквартирных домах отсутствовали более пяти календарных дней. Для этого необходимо предъявить подтверждающие документы. Основанием для перерасчета может служить лечение в больнице, длительная командировка, отпуск и др. Об этом сообщает Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти (УКООЛО).

Чтобы получить перерасчет, необходимо подать заявление в АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» по электронному адресу: [email protected]. В письме необходимо указать период отсутствия в квартире и прикрепить подтверждающие документы о длительном отсутствии (путевки, билеты на самолет или поезд, справку из больницы и так далее). Сделать это нужно за 30 календарных дней после возвращения домой.