Жители Ленобласти могут не платить за вывоз мусора, если долго отсутствовали дома

Автор: Гузель Галимова
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В России вступила в силу новая методика перерасчета платы за вывоз ТКО.

Снизить сумму платежей возможно, если собственник или наниматели жилых помещений в многоквартирных домах отсутствовали более пяти календарных дней. Для этого необходимо предъявить подтверждающие документы. Основанием для перерасчета может служить лечение в больнице, длительная командировка, отпуск и др. Об этом сообщает Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти (УКООЛО).

Чтобы получить перерасчет, необходимо подать заявление в АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» по электронному адресу: [email protected]. В письме необходимо указать период отсутствия в квартире и прикрепить подтверждающие документы о длительном отсутствии (путевки, билеты на самолет или поезд, справку из больницы и так далее). Сделать это нужно за 30 календарных дней после возвращения домой.

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23.02.2023 179
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