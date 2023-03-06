В 2022 году по программе развития сельских территорий в Ленобласти построено и отремонтировано 70 соцобъектов

Александр Дрозденко на аппаратном совещании призвал муниципальные образования к активному участию в программе «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Только в 2022 году по программе построено и отремонтировано 70 социальных объектов. Программа позволяет привлекать федеральные средства на реконструкцию домов культуры, школ, детских садов, дорог», – сообщил Александр Дрозденко

Глава региона напомнил, что для реализации проектов 2023 года в срок муниципалитетам необходимо до 1 апреля провести соответствующие конкурсы.

«Сегодня необходимо пользоваться любой возможностью по привлечению средств в регион и выполнению обязательств по строительству соцобъектов», – отметил Александр Дрозденко

В 2023 году по программе комплексного развития сельских территорий в Ленинградской области запланирована реализация 40 проектов на 1,4 млрд рублей. Это капитальный ремонт 10 домов культуры, строительство семи объектов здравоохранения и 13 проектов благоустройства.