Инвестор сообщил о 75 % готовности двух домов проблемного объекта в деревне Узигонты. Ввод ЖК в эксплуатацию планируется на лето 2023 года. Об этом сообщает строительный блок Ленинградской области.

Фото: t.me/stroyblokLO

На момент подготовки публикации монтируются инженерные коммуникации. Также ведется отделка в квартирах и общественных местах: штукатурные работы, укладка плитки, подготовка стен для окраски и монтажа потолка. Благоустройство территории начнется с наступлением теплой погоды.

Завершением строительства домов 28 и 29, начатых в 2014 году застройщиком «Тареал» (признан банкротом в 2019 году), занимается ООО «СЗ «ИРИС». Строительство остальных 10 домов завершает Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области.

Как сообщал ivbg.ru, в самом большом доме в Кудрово участились коммунальные аварии после смены управляющей компании на ТСЖ.