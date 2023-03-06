Ленобласть строит мост-гигант над Волховом

Строители моста через реку Волхов в Киришах приступили к обустройству проезжей части. Как сообщает пресс-служба правительства региона, строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На момент подготовки публикации на пешеходной и проезжей частях монтируют арматурный каркас и бетонную опалубку. Ведется разбор временных подходов, которые помогали строить опоры. Для этого используются особые машины – вибропогружатели.

В конце 2022 года была завершена надвижка пролетного строения. Укладка асфальта запланирована во второй половине 2023 года. Отрыть движение планируется в 2024 году, ранее контрактного срока.

Строительство нового моста в Киришах потребовалось из-за возрастающей интенсивности движения и сильного износа старого, построенного в середине 1960-х годов.