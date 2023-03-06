ВСУ обстреляли библиотеку имени Крупской в Донецке – фото

Снаряд, выпущенный ВСУ, 19 февраля разрушил крышу Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Н. К. Крупской (Донецкая РУНБ). Об этом сообщает lentv24.ru.

По данным СМИ, обстрел был произведен во время рабочего дня. Никто из сотрудников библиотеки не пострадал.

В годы немецко-фашистской оккупации в 1941-1943 годах фонд Донецкой РУНБ был частично разграблен, частично сожжен. Отступая, гитлеровцы сожгли и саму библиотеку. Но Донецкой РУНБ возродилась, и сегодня это крупнейший просветительский, исследовательски и научно-методический центр ДНР. В ее фондах находится более 1 миллиона 600 тысяч экземпляров печатных и электронных документов.

Пока Донецкая РУНБ не может принимать читателей, но ее работа продолжается. Сотрудники учреждения ведут соцсети, где презентуют книги, проводят кинолектории, мастер-классы и виртуальные выставки. А в мае планируется заключение соглашения о сотрудничестве между Донецкой РУНБ и Президентской библиотекой Управления делами Президента РФ.

Ко Дню защитника отечества сотрудники библиотеки и ее читатели в очередной раз собрали гуманитарную помощь для военнослужащих.