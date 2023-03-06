ВСУ обстреляли библиотеку имени Крупской в Донецке – фото

Автор: Сергей Агутин
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Снаряд, выпущенный ВСУ, 19 февраля разрушил крышу Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Н. К. Крупской (Донецкая РУНБ). Об этом сообщает lentv24.ru.

ВСУ обстреляли библиотеку имени Крупской в Донецке – фото Донецк
ВСУ обстреляли библиотеку имени Крупской в Донецке – фото Донецк
ВСУ обстреляли библиотеку имени Крупской в Донецке – фото Донецк
ВСУ обстреляли библиотеку имени Крупской в Донецке – фото Донецк

По данным СМИ, обстрел был произведен во время рабочего дня. Никто из сотрудников библиотеки не пострадал.

В годы немецко-фашистской оккупации в 1941-1943 годах фонд Донецкой РУНБ был частично разграблен, частично сожжен. Отступая, гитлеровцы сожгли и саму библиотеку. Но Донецкой РУНБ возродилась, и сегодня это крупнейший просветительский, исследовательски и научно-методический центр ДНР. В ее фондах находится более 1 миллиона 600 тысяч экземпляров печатных и электронных документов.

Пока Донецкая РУНБ не может принимать читателей, но ее работа продолжается. Сотрудники учреждения ведут соцсети, где презентуют книги, проводят кинолектории, мастер-классы и виртуальные выставки. А в мае планируется заключение соглашения о сотрудничестве между Донецкой РУНБ и Президентской библиотекой Управления делами Президента РФ.

Ко Дню защитника отечества сотрудники библиотеки и ее читатели в очередной раз собрали гуманитарную помощь для военнослужащих.

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