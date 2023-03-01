Парламент Финляндии одобрил вступление в НАТО

184 голоса из 200 были отданы на заседании в пользу законопроекта.

Как передает РИА Новости 1 марта, парламент Финляндии одобрил внесенный правительством законопроект о вступлении страны в Организацию Северо-Атлантического договора.

За проголосовали 184 депутата, семь отсутствовали, один воздержался.

Две страны из Северной Европы решили присоединиться к альянсу в мае прошлого года. Но для того, чтобы Финляндия и Швеция могли закончить процесс присоединения, их кандидатуры должны оформить все 30 государств блока.

Фото: Fotolia / Oleg Podzorov / Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия. Архивное фото

Ранее стало известно, что Финляндия не выполнила обязательства для вступления в НАТО.