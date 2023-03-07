Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 7 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 23, 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно км 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 628-630, км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 112-114 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов на обочине.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480, 485, 491, 499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- Подъезд к МАПП «Брусничное» км 0-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
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01.03.2023 331
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 45-46 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега и грязи.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00; установка сигнальных столбиков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и ремонт дорожных знаков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий механизированным способом;
- км 26-28 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитных экранов;
- км 74-77 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
Р-23 «Псков»:
- км 111-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, уборка снежного вала.