В России с 1 марта изменились правила проезда перекрестков с круговым движением

В России с 1 марта меняются правила проезда по перекресткам с круговым движением.

Соответствующие изменения в ПДД были одобрены правительством минувшей осенью.

С сегодняшнего дня автомобилистам следует внимательнее относиться к тому, по какой дороге они едут: по главной или по второстепенной. Приоритет проезда на перекрестке с круговым движением получают те, кто едет по главной дороге.

Ранее правом приоритета обладали машины, которые уже движутся по круговому перекрестку — теперь оно действует только в том случае, когда водители находятся на перекрестке равнозначных дорог.

Также с 1 марта начали действовать новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение.