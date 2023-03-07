Погибли 38 кошек и 15 собак: в деревне Мучихино сгорел приют для животных

В деревне Мучихино Кировского района Ленобласти вечером 6 марта загорелся частный двухэтажный дом, в котором располагался небольшой приют для бездомных животных.

Площадь возгорание составила 60 «квадратов». На месте работали 12 человек, задействовав три единицы спецтехники. Через почти 2,5 часа огонь ликвидировали.

Из 40 кошек выжили только две, из 51 собаки не удалось спасти 15. Среди сгоревших были котята и травмированные псы, которым требовалась помощь.

Волонтеры просят о помощи. Погорельцам нужно найти передержку, еду, будки или строительные вагончики для жизни, а их хозяйке — строительные материалы и многое другое.

Причина возгорания устанавливается, из людей никто не пострадал.