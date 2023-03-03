В Ивангороде пассажиров высадили из сломавшегося автобуса и велели добираться самим

Пассажиров автобуса, следовавшего рейсом из Кингисеппа в Ивангород, не довезли до места назначения и высадили на обочине дороги. Причиной тому стала поломка транспорта.

Автобус №51 выехал из Кингисеппа в 21:30, через 15 минут он остановился возле деревни Новопятницкое и больше не завелся. Водитель сообщил, что произошла техническая неисправность — проблемы с правым передним колесом. Он посоветовал пассажирам добираться своим ходом, потому что диспетчеры в такой поздний час уже не работают и прибытия второго автобуса ждать не стоит.

Оставшимся на обочине пассажирам пришлось вызывать такси, которое стоило порядка 750 рублей. Деньги за проезд в автобусе им так и не вернули, не прозвучало и извинений от представителя перевозчика.

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В администрации Кингисеппского района сообщили, что по данному факту проводится проверка. Всем пассажирам в ближайшее время выплатят компенсацию за проезд. «Пассажиравтотранс» также извинился перед местными жителями за доставленные неудобства.