Жителю Ивангорода проломили череп ломом

Автор: Сергей Агутин
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Мужчина в крови найден 6 марта около 08:00 в парадной дома на улице Гагарина в Ивангороде Кингисеппского района. Руками, ногами и ломом его жестоко избил нетрезвый знакомый.   

Врачи диагностировали у 40-летнего пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, переломы лобной кости и ребер, а также токсическую энцефалопатию. Состояние мужчины оценивалось как средней тяжести.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 31-летний рабочий местного завода. Мужчина рассказал, что вместе с пострадавшим пришел в гости к своему 45-летнему знакомому. Троица распивала спиртное, вспыхнула ссора.

Во время конфликта младший из мужчин руками и ногами избил своего оппонента. А затем нанес удар по голове металлическим ломом. Хозяин квартиры помог преступнику вытащить в подъезд пострадавшего, который уже находился без сознания.

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21.05.2022 12901
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