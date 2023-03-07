Представители СОНКО встретились с председателем комитета по культуре и туризму Ленобласти

Евгений Чайковский ответил на вопросы представителей десяти региональных СОНКО

Участники интересовались созданием частных музеев, поощрительными мероприятиями для НКО и обучением сотрудников. Евгений Чайковский также предложил создать неформальный клуб для общения с единомышленниками в некоммерческой сфере.

«Социальные проекты НКО в сфере культуры — это множество вариаций идей, каждая из которых имеет особую ценность и актуальность. Сохранение народной культуры, увековечивание памяти о Великой Отечественной войне на территории региона, творческие мастер-классы для детей с ограниченными возможностями — все это является целью работы людей из некоммерческого сектора. Всегда интересно, какие проекты они создают. И конечно, мы готовы их поддержать», — подчеркнул Евгений Чайковский.

На «культурную встречу» записалось много участников, поэтому уже 9 марта комитет по культуре и туризму еще раз встретится с представителями СО НКО.

Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:

1. Заполнить форму

2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)

3. Получить поддержку.

Ресурсный благотворительный центр «Штаб Квартира» предоставляет бесплатные услуги для НКО от образовательных программ повышения квалификации, до фотосессий проекта, видеосопровождения, юридических консультаций и даже готово предоставить помещение в СПб для проведения мероприятий.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.