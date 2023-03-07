В Ленобласти пресекли незаконную добычу песка — видео

Экономическая полиция выявила во Всеволожском районе Ленобласти незаконную добычу песка, сообщили в пресс-службе ведомства.
Карьер, в котором его добывали, обнаружили в районе поселка Хапо-Ое на территории земельных участков сельхозназначения. Злоумышленники успели похитить и продать более 5 тысяч «кубов» песка. Рыночная стоимость похищенного — свыше 16 млн рублей.
Выяснилось, что земля принадлежит 45-летней предпринимательнице, а незаконный бизнеса организовал ее супруг. «Черновую» работу помогал выполнять их общий знакомый.
Возбуждено уголовное дело, уже прошли обыски. Подозреваемые задержаны.
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06.03.2023 130