В Ленобласти пресекли незаконную добычу песка — видео

Экономическая полиция выявила во Всеволожском районе Ленобласти незаконную добычу песка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Карьер, в котором его добывали, обнаружили в районе поселка Хапо-Ое на территории земельных участков сельхозназначения. Злоумышленники успели похитить и продать более 5 тысяч «кубов» песка. Рыночная стоимость похищенного — свыше 16 млн рублей.

Видео: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Выяснилось, что земля принадлежит 45-летней предпринимательнице, а незаконный бизнеса организовал ее супруг. «Черновую» работу помогал выполнять их общий знакомый.

Возбуждено уголовное дело, уже прошли обыски. Подозреваемые задержаны.