Бывшего вице-губернатора Ленинградской области арестовали за получение взяток

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под арест бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина.

Под стражей он пробудет до 2 мая, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Чиновника подозревают в получении взятки в размере 8,5 млн рублей от бывшего генерального директора АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» Даниила Федичева. За эти деньги Москвин осуществлял общее покровительство Федичева. Кроме того, ему платили и подрядные и наемные рабочие этого предприятия.

Его «коллегу», бывшего депутата регионального Заксобрания и бывшего гендиректора АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» Даниил Федичев отправили под домашний арест. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.