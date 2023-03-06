Бывшего вице-губернатора Ленинградской области арестовали за получение взяток

Автор: Гузель Галимова
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Октябрьский районный суд Петербурга отправил под арест бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина.

Под стражей он пробудет до 2 мая, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

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Фото: Объединенная пресс-служба судов г. Санкт-Петербурга

Чиновника подозревают в получении взятки в размере 8,5 млн рублей от бывшего генерального директора АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» Даниила Федичева. За эти деньги Москвин осуществлял общее покровительство Федичева. Кроме того, ему платили и подрядные и наемные рабочие этого предприятия.

Его «коллегу», бывшего депутата регионального Заксобрания и бывшего гендиректора АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» Даниил Федичев отправили под домашний арест. Его подозревают в  злоупотреблении полномочиями.

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