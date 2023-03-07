Более 170 километров федеральных дорог отремонтируют в Петербурге и Ленобласти

В Ленобласти и Петербурге в 2023 году отремонтируют и реконструируют более 170 километров федеральных дорог.

В частности, ремонтные работы затронут Санкт-Петербургское южное полукольцо, трассы А-180 «Нарва», М-10 «Россия» и Р-21 «Кола», пролегающие в Гатчинском, Тосненском, Ломоносовском, Волосовском и Кировском районах Ленобласти. На участках общей протяженностью 69,3 километра заменят изношенное дорожное покрытие.

На КАД отреставрируют порядка 97 километров полос, в плановом режиме заменить планируется четыре деформационных шва. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На трассе Р-23 «Псков» продолжится масштабный капремонт. Работы проходят с опережением графика, движение транспорта могут открыть уже до конца года. Кроме того, в 2023 году введут в эксплуатацию новую развязку на дороге М-10 «Россия» в Ям-Ижоре и участок трассы Р-21 «Кола» неподалеку от Синявино.