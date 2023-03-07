В Киришах суд наказал торговца поддельным парфюмом

Контрафакт выдавался за духи от Christian Dior.

В Киришах не в первый раз ловят торговцев на поддельном контрафакте модных французских товаров. Месяцем ранее схожим образом был наказан продавец поддельных брюк Chanel — сообщает 47news.

На этот раз, как стало известно 2 марта, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал виновным 35-летнего коммерсанта из Киришей в торговле поддельным парфюмом.

В октябре 2022 года в павильончик «Парфюмерная вода» в ТЦ «Волхов» заглянули ревизоры. Их внимание привлекла коллекция флаконов с этикетками, отсылающими к модному французскому дому. Полицейские усомнились в оригинальности ароматов.

В ходе расследования был отправлен запрос российским представителям Christian Dior. Продукция оказалась контрафактной.

Ранее стало известно, что житель Ленобласти стал фигурантом уголовного дела из-за найденного iPhone.