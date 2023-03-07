Один человек пострадал.

На место аварии у деревни Сорочкино прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД — сообщают Невские Новости.

Две легковушки столкнулись в Лужском районе во вторник, 7 марта. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, на место прибыли четыре спасателя и одна единица техники.

Потерпевшим была оказана медицинская помощь. Решается вопрос о заведении уголовного дела. Ход и результаты проверки контролирует прокуратура.

Фото: Невские Новости

Ранее стало известно, как будет действовать запрещающий движение на электросамокатах знак.