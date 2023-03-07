Сборная, представляющая Ленинградскую область, одержала победу в общекомандном зачете.

Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет состоялось в Вологодской области. За призовые места на пьедестале боролись свыше 200 спортсменов, прибывших из девяти регионов страны — пишут Новости Ленинградской области в своем сообществе ВК.

Юным дзюдоистам удалось выиграть в общей сумме 20 медалей разной величины.

Ранее стало известно, что спортсменка из Ленобласти завоевала «серебро» на Кубке Евразии по фристайлу.