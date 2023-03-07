Спортсменка из Ленобласти завоевала «серебро» на Кубке Евразии по фристайлу

В Челябинской области завершился Кубок Евразии по фристайлу. За победу боролись спортсмены из девяти регионов России и Республики Беларусь.

Спортсменка из Приозерского района Ленобласти Наталья Шерина заняла второе место в большом финале среди женщин. Первое место у спортсменки из Петербурга Полины Рябовой, третье – также у петербурженки Екатерины Мальцевой.

Фото: Александр Соклаков/ВКонтакте