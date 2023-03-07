Спортсменка из Ленобласти завоевала «серебро» на Кубке Евразии по фристайлу

Автор: Гузель Галимова
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В Челябинской области завершился Кубок Евразии по фристайлу. За победу боролись спортсмены из девяти регионов России и Республики Беларусь.

Спортсменка из Приозерского района Ленобласти Наталья Шерина заняла второе место в большом финале среди женщин. Первое место у спортсменки из Петербурга Полины Рябовой, третье – также у петербурженки Екатерины Мальцевой.

Спортсменка из Ленобласти завоевала «серебро» на Кубке Евразии по фристайлу фристайл, спорт, Ленобласть, Кубок Евразии
Спортсменка из Ленобласти завоевала «серебро» на Кубке Евразии по фристайлу фристайл, спорт, Ленобласть, Кубок Евразии
Спортсменка из Ленобласти завоевала «серебро» на Кубке Евразии по фристайлу фристайл, спорт, Ленобласть, Кубок Евразии
Фото: Александр Соклаков/ВКонтакте
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Спортсменка из Ленобласти завоевала «серебро» на Кубке Евразии по фристайлу фристайл, спорт, Ленобласть, Кубок Евразии
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