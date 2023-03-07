В Анненкирхе пройдет выставка, посвященная последним дням жизни Христа

Масштабная экспозиция под названием «Страсти» открылась 4 марта в знаменитой лютеранской церкви в Петербурге.
Выставка повествует о последней неделе жизни Иисуса Христа через инсталляции и картины современных художников. Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.
Посетителям предлагается войти в древний Иерусалим, исследовать исчезнувший храм Ирода Великого, стать свидетелем Тайной вечери и даже заглянуть в гроб Господень.
Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Надежда Капранова
Ранее стало известно, что в Петербурге пройдет выставка, приуроченная к 100-летию гражданской авиации.