В Анненкирхе пройдет выставка, посвященная последним дням жизни Христа

Масштабная экспозиция под названием «Страсти» открылась 4 марта в знаменитой лютеранской церкви в Петербурге.

Выставка повествует о последней неделе жизни Иисуса Христа через инсталляции и картины современных художников. Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Посетителям предлагается войти в древний Иерусалим, исследовать исчезнувший храм Ирода Великого, стать свидетелем Тайной вечери и даже заглянуть в гроб Господень.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Надежда Капранова

Ранее стало известно, что в Петербурге пройдет выставка, приуроченная к 100-летию гражданской авиации.