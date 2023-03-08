МК: Дефицит российского бюджета за два месяца почти достиг годовых значений

По итогам января-февраля 2023 года дефицит федерального бюджета РФ достиг 2,58 трлн рублей. В то время как годовой план по дефициту составляет 2,92 трлн рублей. При этом впереди еще целых 10 месяцев. Министерству финансов РФ в любом случае придется покрывать этот дефицит или, как минимум, сдерживать темпы его увеличения. Вместе с тем нефтегазовые доходы продолжают сокращаться, а средств Фонда национального благосостояния может хватить не на долго. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Хорошей новостью на фоне этого является снижение размера дефицита бюджета по итогам февраля в два раза, до 820 млрд рублей. Положительную динамику в Министерстве финансов РФ объяснили нормализацией поступлений оборотных налогов после временного спада в январе. Однако долгосрочные перспективы оптимизма не внушают.

По словам аналитика TeleTrade Алексея Федорова, текущая ситуация не может не вызывать беспокойства. Если нынешняя динамика дефицита сохранится в течение года, то государственная казна может недосчитаться от 6 до 9 трлн рублей, что составляет 4%-6% от ВВП. При таком варианте развития событий Министерство финансов РФ будет вынуждено занимать под высокий процент, тратить средства ФНБ, урезать расходы федерального бюджета и ослаблять курс российской национальной валюты. В общей сложности все это представляет собой весьма плохую комбинацию.

Как пояснил эксперт, многое зависит от темпов замедления мировой экономики. Если будет реализован «мягкий сценарий», и спрос на энергоносители останется на высоком уровне, то прогноз для российского бюджета будет относительно благоприятным.

В случае сценария «средней жесткости» дефицит государственной казны составит 4% от ВВП или 6 трлн рублей.

Однако если будет реализован экстремально суровый вариант развития событий, как в 2008-2009 годах, то дефицит федерального бюджета достигнет 5%-6% от ВВП или 7-9 трлн рублей.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, чтобы покрыть дефицит бюджета РФ, потребуются средства ФНБ, которых хватит на 1,5-2 года при нынешнем уровне цен на нефть марки Urals. В настоящее время для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов Министерство финансов РФ продает юани и золото, что позволяет рассчитывать на улучшение динамики. Однако риски сохраняются.

Ведь ценовой потолок на российскую нефть может быть снижен с 60 до 50 долларов за баррель. Кроме того, эмбарго на нефтепродукты РФ неблагоприятным образом отразится на доходах федерального бюджета. При этом многое будет зависеть от расходов. Если ситуация с бюджетом будет усугубляться, то правительству придется думать о сокращении трат.