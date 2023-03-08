Поезд насмерть сбил пенсионера на ж\д станции Сортировочная

Вблизи станции Сортировочная в Санкт-Петербурге поезд сбил 72-летнего местного жителя. Петербуржец переходил железнодорожные пути в неположенном месте в момент приближения подвижного состава.
Машинист поезда сообщением «Санкт-Петербург – Москва» подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Травмы оказались смертельными.
Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
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19.08.2022
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