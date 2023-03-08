В «Парке Монрепо» в канун 8 марта зацвел лавр

Автор: Сергей Агутин
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Накануне Международного женского дня в музей-заповеднике «Парк Монрепо» зацвело символичное растение.  

Сотрудники заповедника отметили, что в Древнем Риме лавровый венок считался высшим знаком воинской и императорской славы.

«А кто как не женщины обладают дисциплиной спартанского воина: рано встают, готовят, отводят детей в школу, проверяют уроки, трудятся на работе, создают уют в доме и при этом умудряются выглядеть как императрицы», – написали сотрудники парка  
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07.03.2023 55
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