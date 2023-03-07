В парке Монрепо прижилась воссозданная в рамках реставрации березовая аллея

Во времена Людвига Николаи на аллее к острову Людвигштайн в парке Монрепо высадили березовую аллею. Позднее деревья вырубили. Как сообщает 47channel.ru, воссоздать аллею удалось во время недавней реставрации.

Аллея пришла в упадок в годы Великой Отечественной войны. Когда в 1953 году в Монрепо открыли парк культуры и отдыха, деревья вырубили. В конце 1980-х годов парк был объявлен музеем-заповедником, аллею решили восстановить, но прижилась лишь часть берез.

Новые саженцы добавили в ходе масштабной реставрации парка Монрепо, которая началась в 2018 году.