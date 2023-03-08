Двоих восьмиклассников обвинили в надругательстве над пятиклассником в Петербурге

В полицию Санкт-Петербурга 7 марта обратилась 45-летняя женщина, проживающая в Приморском районе.
По ее словам, двое 14-летних подростков неоднократно совершали действия сексуального характера в отношении ее 11-летнего сына. Подозреваемых нашли и допросили.
Заведено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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