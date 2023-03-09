Эксперт: курортный сбор серьезно осложнит работу отельеров в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург вошел в список субъектов РФ, где до конца 2024 года будет введен туристический сбор. В городе с путешественников планируют взимать 100 рублей в сутки проживания в гостинице, отеле или хостеле. Об этом сообщают «Невские новости».

По словам вице-президента Российской гостиничной ассоциации, директора филиала Российской гостиничной ассоциации Алексея Мусакина, введение туристического сбора приведет к большому количеству сложностей для гостиничного бизнеса.

Во-первых, существует 19 категорий, которые вправе не платить туристический сбор. Но чтобы подтвердить это право, россиянам предстоит проделать большую работу, и будут те путешественники, которые откажутся от уплаты сбора. В таком случае отельерам придется составить акт о том, что турист не хочет подписывать документы. Затем все это должно быть направлено в вышестоящую инстанцию. Как пояснил эксперт, ему проще платить от отеля налоговый сбор, чем взимать его с туриста и оформлять большое количество документов.

Алексей Мусакин обратил внимание на то, что в соответствии с законодательством гости в день заезда и отъезда не должны ничего не платить. Вместе с тем большую часть года, за исключением летнего времени, среднее пребывание в Санкт-Петербурге составляет 1,5 ночи. Таким образом, в лучшем случае бюджет Северной столицы получит 300 миллионов рублей в год. Данная сумма является несущественной, если учесть, что какая-то ее часть уйдет на администрирование.

Поэтому, по мнению представителя отрасли, «мучений много, а толку особо нет». Алексей Мусакин отметил, что предложил вариант, чтобы сбор составлял 10% от стоимости номера, но не более 1000 рублей. Так как для тех туристов, кто платит за отель 20 000 рублей в сутки, сумма сбора является незаметной, а для тех путешественников, кто снимает номер в хостеле за 500 рублей в сутки, 100 рублей являются ощутимой суммой.