Спасатели помогли лыжнице, повредившей ногу в Тосненском районе на 8 марта

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В лесном массиве около поселка Шапки Тосненского района 8 марта лыжница неудачно упала, повредила ногу и добраться до дома самостоятельно не смогла.

Женщина позвонила по номеру 112 и вызвала подмогу. На помощь пострадавшей отправились сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Спасатели отряда города Тосно нашли женщину в лесу, наложили шину на ее поврежденную ногу и доставили до автомобиля скорой помощи. Лыжница госпитализирована, ее здоровью ничего не грозит.

Вам будет интересно
Спасатели помогли лыжнице, повредившей ногу в Тосненском районе на 8 марта Шапки, Тосненский район, Ленинградская область
Ожидать ли тёплую весну в Петербурге в 2023 году?
Согласно данным портала Wisemeteo.com, где публикуются долгосрочные прогнозы погоды, нынешняя весна в сравнении с прошлым годом принесёт в Северную столицу...
01.03.2023 610
Автор