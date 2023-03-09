Спасатели помогли лыжнице, повредившей ногу в Тосненском районе на 8 марта

В лесном массиве около поселка Шапки Тосненского района 8 марта лыжница неудачно упала, повредила ногу и добраться до дома самостоятельно не смогла.

Женщина позвонила по номеру 112 и вызвала подмогу. На помощь пострадавшей отправились сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Спасатели отряда города Тосно нашли женщину в лесу, наложили шину на ее поврежденную ногу и доставили до автомобиля скорой помощи. Лыжница госпитализирована, ее здоровью ничего не грозит.