Спасатели помогли лыжнице, повредившей ногу в Тосненском районе на 8 марта

В лесном массиве около поселка Шапки Тосненского района 8 марта лыжница неудачно упала, повредила ногу и добраться до дома самостоятельно не смогла.
Женщина позвонила по номеру 112 и вызвала подмогу. На помощь пострадавшей отправились сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
Спасатели отряда города Тосно нашли женщину в лесу, наложили шину на ее поврежденную ногу и доставили до автомобиля скорой помощи. Лыжница госпитализирована, ее здоровью ничего не грозит.
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01.03.2023 610