Ожидать ли тёплую весну в Петербурге в 2023 году?

По словам синоптика Александра Колесова, в начале весны 2023 года температура может быть ниже нуля, но затем станет теплее.

«Скорее всего, будет слабый плюс, небольшой относительно нормы, аномалия слабоположительная. Это будут процессы развиваться в марте. Постепенно будет таять, в апреле станет уже теплее», — рассказал Колесов.

Каким будет март?

Первый весенний месяц по прогнозам будет теплее, чем аналогичный в прошлом году. Средняя температура воздуха в Петербурге составит около минус трёх градусов. В начале месяца ожидаются колебания в районе минус шести градусов. Начиная с 14 числа начнётся потепление, при котором самое время избавиться от зимнего гардероба, сменив его на демисезон. Дней с осадками за месяц будет около 18.

Что ждать от апреля?

Плюсовые температуры порадуют в апреле. Средняя за месяц составит около трёх градусов. Самым холодным днём, по прогнозам, станет 4 апреля с температурой в минус четыре градуса. А самым теплый выпадет на конец второго весеннего месяца — 27 апреля с температурой 14 градусов. К тому же времени до 15 часов увеличится продолжительность дня. Осадков в апреле выпадет много — около 15 дней.

Май порадует весенней погодой?

По предварительным показателям, май в Северной столице будет относительно прохладным со средней температурой воздуха в девять градусов. Самым тёплым днём станет последний день весны — 30 мая — с температурой воздуха 18 градусов. Картина осадков ожидается разнообразная с 11-ю «мокрыми» днями.

В начале февраля в ivbg писали о том, что несмотря на минусовые температуры, во Всеволожском районе Ленобласти начали токовать тетерева и собираться на токовищах.