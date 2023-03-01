Ожидать ли тёплую весну в Петербурге в 2023 году?

Согласно данным портала Wisemeteo.com, где публикуются долгосрочные прогнозы погоды, нынешняя весна в сравнении с прошлым годом принесёт в Северную столицу более холодное время и большее количество дней с осадками.
Какие погодные условия ожидаются этой весной в культурной столице?
Средняя температура за весенний триместр составит около трёх градусов, что на градус ниже, чем в такой же период 2022 года. Жителей и гостей Санкт-Петербурга ждут 44 дня с осадками, тогда как в прошлом году их было всего 18.
По словам синоптика Александра Колесова, в начале весны 2023 года температура может быть ниже нуля, но затем станет теплее.
Каким будет март?
Первый весенний месяц по прогнозам будет теплее, чем аналогичный в прошлом году. Средняя температура воздуха в Петербурге составит около минус трёх градусов. В начале месяца ожидаются колебания в районе минус шести градусов. Начиная с 14 числа начнётся потепление, при котором самое время избавиться от зимнего гардероба, сменив его на демисезон. Дней с осадками за месяц будет около 18.
Что ждать от апреля?
Плюсовые температуры порадуют в апреле. Средняя за месяц составит около трёх градусов. Самым холодным днём, по прогнозам, станет 4 апреля с температурой в минус четыре градуса. А самым теплый выпадет на конец второго весеннего месяца — 27 апреля с температурой 14 градусов. К тому же времени до 15 часов увеличится продолжительность дня. Осадков в апреле выпадет много — около 15 дней.
Май порадует весенней погодой?
По предварительным показателям, май в Северной столице будет относительно прохладным со средней температурой воздуха в девять градусов. Самым тёплым днём станет последний день весны — 30 мая — с температурой воздуха 18 градусов. Картина осадков ожидается разнообразная с 11-ю «мокрыми» днями.
В начале февраля в ivbg писали о том, что несмотря на минусовые температуры, во Всеволожском районе Ленобласти начали токовать тетерева и собираться на токовищах.