Суд обязал компанию «Евроавиа» выплатить моральную компенсацию петербуржцу за спам-рассылку

Мужчина попросил 50 тыс. рублей, но получит лишь половину от суммы.

Суд обязуется выплатить моральную компенсацию инвалиду по зрению за спам-рассылку. Как сообщает новостной ресурс «78.ru».

Как объявили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 15 октября 2021 года истец получил на электронную почту письмо, с рекламным содержанием. Однако мужчина, по его собственным заявлениям, не давал никакого согласия на рассылку такого типа сообщений, а также указал, что является инвалидом по зрению и разбор спама ему приносит физические неудобства.

Суд установил, что истец не пользовался услугами компании и не давал никакого согласия на получение рекламы. В результате суд взыскал с компании в пользу истца 25 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный ущерб, но стоит отметить, что в своём иске мужчина просил в два раза больше.

Ранее стало известно, что петербуржец пытался призвать «Гринпис» сожжением «КАМАЗа».