Странный мужчина сначала кричал, а затем протаранил несколько автомобилей в Тихвине – видео

Странный мужчина 8 марта сначала громко кричал, а затем сел в автомобиль и протаранил несколько машин, припаркованных во дворе дома на улице Ярослава Иванова в Тихвине.

На видео видно, как неизвестный сначала громко орал под окнами дома, вслушиваясь в эхо. Затем сел в черную машину и поехал по двору, зацепив как минимум два чужих автомобиля.

Авторы ролика обещали отдать запись пострадавшим автомобилистам или сотрудникам ДПС.

Видео: телеграм-канале «Петербург с огоньком».