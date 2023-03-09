Странный мужчина сначала кричал, а затем протаранил несколько автомобилей в Тихвине – видео

Странный мужчина 8 марта сначала громко кричал, а затем сел в автомобиль и протаранил несколько машин, припаркованных во дворе дома на улице Ярослава Иванова в Тихвине.
На видео видно, как неизвестный сначала громко орал под окнами дома, вслушиваясь в эхо. Затем сел в черную машину и поехал по двору, зацепив как минимум два чужих автомобиля.
Авторы ролика обещали отдать запись пострадавшим автомобилистам или сотрудникам ДПС.
Видео: телеграм-канале «Петербург с огоньком».
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