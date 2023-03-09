В январе-феврале 2023 года служба занятости Ленобласти трудоустроила 1,5 человек

В январе-феврале 2023 года около 3 тыс. обратившихся на Биржу труда как безработные получили услуги по профориентации.

В этот период за помощью в поиске работы обратились 4 тыс. человек. Из них 1,8 тыс. были признаны безработными. При этом на сегодня на портале «Работа России» насчитывается 37,5 тыс. активных вакансий в Ленинградской области.

«Наибольшую эффективность показал Бокситогорский филиал Центра занятости – здесь трудоустраивают 80% обратившихся», – отметила председатель регионального комитета по труду Алла Астратова.

Вышли на рабочее место 72 жителя области, имеющих ограничения по здоровью, 40 подростков, еще 143 человека приступили к общественным работам. Получили услуги по профориентации 2,9 тыс. человек, 393 была оказана психологическая поддержка, 397 получили услугу по социальной адаптации. К профессиональному обучению приступил 151 клиент службы занятости.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.