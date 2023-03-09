Товарищеский матч между сборными России и Ирака может пройти 26 марта в Петербурге

Ранее Российский футбольный союз предложил спортсменам ближневосточной страны провести встречу в Сочи.

Запланированный на 26 марта товарищеский футбольный матч между сборными России и Ирака может пройти в Санкт-Петербурге, а не в Сочи. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее предполагалось, что местом проведения встречи станет город в Краснодарском крае. Именно он значился в письме Российского футбольного союза, направленного иракцам в ответ на приглашение на матч открытия нового стадиона в Багдаде.