Товарищеский матч между сборными России и Ирака может пройти 26 марта в Петербурге

Ранее Российский футбольный союз предложил спортсменам ближневосточной страны провести встречу в Сочи.
Запланированный на 26 марта товарищеский футбольный матч между сборными России и Ирака может пройти в Санкт-Петербурге, а не в Сочи. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее предполагалось, что местом проведения встречи станет город в Краснодарском крае. Именно он значился в письме Российского футбольного союза, направленного иракцам в ответ на приглашение на матч открытия нового стадиона в Багдаде.
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