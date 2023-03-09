Какая она – современная российская женщина, узнали аналитики

Согласно статистике, чаще всего у нее двое детей.

Образ семейной женщины опубликовала Федеральная служба государственной статистики в честь 8 марта. Об этом пишет 47news.

По данным Всероссийской переписи населения 2021 года, более 27 миллионов – в узаконенных отношениях. Больше всего замужних в возрастной категории от 35 до 39 лет. Специалисты отмечают снижение возраста вступления в брак с каждым годом.

40 миллионов женщин в России являются мамами, из них у 18 миллионов двое детей, у 15,6 миллиона – один. Троих детей воспитывают 4,8 миллиона, четверых и более – 1,7 млн женщин.

Ранее стало известно, что в январе-феврале 2023 года служба занятости Ленобласти трудоустроила 1,5 человек.