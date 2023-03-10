Петербург готовится к приему туристов из Китая

Власти Китая отменили ограничения по COVID-19, а на въезд в Россию объявлен безвизовый режим, который позволит принять максимально возможное количество китайских туристов, в том числе и тех, кто готов начать или продолжить сотрудничество с Россией.
По мнению экспертов, процесс будет выстраиваться постепенно, а билеты на авиабилеты из Китая в Россию будут дорогостоящими, так как все меры были отменены совсем недавно.
В любом случае Москва и Пекин, несмотря на все трудности, уже сейчас готовы развивать сотрудничество.
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09.03.2023
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