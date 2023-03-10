В полицию Санкт-Петербурга обратилась 64-летняя женщина и заявила, что является законным представителем 15-летней школьницы, которую жестоко избили и изнасиловали двое азиатов. После этого мужчины уехали на автомобиле марки Hyundai.

В парадной дома расположено общежитие и магазин 24 часа. Девочка пошла купить себе лимонад около 20:00. Когда она не вернулась в течение получаса, родственница заподозрила что-то неладное и отправилась в полицию.

Пока она была в отделении, потерпевшая позвонила ей с криками о помощи. Дежурный в участке мгновенно среагировал, и они побежали спасать девочку.

Полиция объявила план «Перехват». В итоге удалось задержать водителя и двух пассажиров. Установлено, что один из предполагаемых насильников был судим по статье 291 УК РФ в 2017 году.