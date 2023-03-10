Си Цзиньпин первым в истории КНР избран председателем на третий срок

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) переизбрали 69-летнего Си Цзиньпина председателем КНР на третий срок. Также он вновь занял пост главы Центрального военного совета КНР.

В голосовании на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва приняли участие 2952 человека. Решение было принято единогласно.

С переизбранием Си Цзиньпина уже поздравил Владимир Путин.

«Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах. Искренне желаю Вам, дорогой друг, новых успехов в государственной деятельности на благо дружественного китайского народа, а также крепкого здоровья и благополучия», – говорится в поздравительной телеграмме