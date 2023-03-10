Десять землетрясений произошло на Камчатке

Ученые бьют тревогу: март будет отмечен усилением сейсмической активности.

На территории Камчатского края в четверг были зарегистрированы сразу несколько землетрясений — сообщает РИА Новости. Эпицентр одного из них был на глубине всего 12 километров.

10 марта в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю появилось сообщение о том, что накануне утром небольшое землетрясение произошло в акватории Тихого океана. Позже стало известно еще о четырех подземных толчках. Магнитуда самого сильного из них составил пять баллов.

В основном эпицентры залегали на глубине 50-60 километров. В общей сложности у берегов Камчатки произошло десять землетрясений.

Ранее стало стало известно, что сейсмологи прогнозируют новое землетрясение в Турции: на этот раз в Стамбуле.