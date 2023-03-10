Житель Тихвина убил оппонента одним ударом

Тихвинский городской суд вынес приговор в отношении 50-летнего местного жителя, который по неосторожности убил оппонента 14 апреля 2022 года.

Мужчина ударил свою жертву кулаком по лицу, отчего тот упал и ударился затылком о твердую поверхность. Врачи диагностировали у потерпевшего черепно-мозговую травму, он скончался в реанимации.

Мужчину признали виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима.